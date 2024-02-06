Ракетний удар рф по готелю на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик - ОВА
Київ • УНН
Двомісячний хлопчик загинув і три жінки отримали поранення в результаті російської ракетної атаки С-300, яка зруйнувала триповерховий готель у Золочеві, Харківська область.
Внаслідок ракетного удару С-300 російськими військами вночі по Золочеву у Харківській області загинув двомісячний хлопчик, отримали поранення три жінки, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи
З його слів, пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.
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Артилерійських та мінометних обстрілів ворога, за даними Синєгубова, зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комисарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін. Авіаударів завдали по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.
Зокрема, повідомив він, о 22:00 в селі Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства.
Після 21:00 окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми, зазначив Синєгубов.
О 20:50, з його слів, відбувся ворожий обстріл околиць селища Козача Лопань Харківського району. Вид озброєння встановлюється. Інформація про постраждалих не надходила.
"Українські захисники відбили 8 разів ворожих атак біля Синьківки", - повідомив Синєгубов.
рф вдарила по готелю на Харківщині: Врятовано двох жінок і чоловіка, але під завалами залишається одна людина06.02.24, 03:28 • 27472 перегляди