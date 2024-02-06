Ракетный удар рф по гостинице в Харьковской области: погиб двухмесячный мальчик - ОВА

В результате ракетного удара С-300 российскими войсками ночью по Золочеву в Харьковской области погиб двухмесячный мальчик, получили ранения три женщины, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 2:30 в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушена трехэтажная гостиница. Погиб двухмесячный мальчик. Получили ранения три женщины, госпитализированы в медицинское учреждение - написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), 2 админпомещения, по меньшей мере 5 гражданских авто.

Детали

Артиллерийским и минометным обстрелам врага, по данным Синегубова, подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и др. Авиаудары нанесли по Синьковке, Ивановке, Степной Новоселовке, Берестовому.

В частности, сообщил он, в 22:00 в селе Глушковка Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждена территория фермерского хозяйства.

После 21:00 оккупанты нанесли удары по окрестностям Кругляковки и Глушковки Купянского района. В Глушковке повреждено складское помещение на территории фермы, отметил Синегубов.

В 20:50, по его словам, состоялся вражеский обстрел окрестностей поселка Казачья Лопань Харьковского района. Вид вооружения устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

"Украинские защитники отбили 8 раз вражеских атак возле Синьковки", - сообщил Синегубов.

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