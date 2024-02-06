рф ударила по гостинице на Харьковщине: Спасены две женщины и мужчина, но под завалами остается один человек

На Харьковщине рф нанесла удар по Золочеву Богодуховского района. Под завалами отеля находится один человек. Удалось спасти 2 женщин и мужчину. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

На Харьковщине в результате атак оккупантов был разрушен трехэтажных гостиниц в Золочеве Богодуховского района.

Предварительно под завалами отеля находится один человек. К этому моменту удалось спасти трех человек: две женщины и одного мужчину.

Кроме того, следствием атаки было возгорание фасада местного магазина.

Продолжается ликвидация последствий ударов.

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