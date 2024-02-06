рф ударила по гостинице на Харьковщине: Спасены две женщины и мужчина, но под завалами остается один человек
Один человек остается под завалами после того, как россияне нанесли удар по отелю в Золочеве. Спасатели спасли двух женщин и мужчину.
ЕС призывают поддержать обязательную сортировку смешанных бытовых отходов
Обязательная сортировка смешанных бытовых отходов - единственный способ достичь целей ЕС по переработке отходов, считают представители бизнеса и экологических групп.
Бывший французский дипломат возглавит проверку БАПОР на фоне обвинений в связях с ХАМАС
Бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна возглавит независимую проверку деятельности Агентства ООН по делам беженцев после обвинений Израиля в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС.
Погибло 6 боевиков под предводительством курдов в результате атаки беспилотника на американскую базу в Сирии
Атака беспилотника на крупнейшую американскую военную базу на востоке Сирии убила по меньшей мере шестерых бойцов союзников под руководством курдов, согласно сообщениям Демократических сил Сирии.
Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список
Ассоциация автопроизводителей Украины опубликовала список Министерства экономики моделей автомобилей, которые будут облагаться "налогом на роскошь" в 2024 году.
Искусственный интеллект нашел огромное месторождение меди в Замбии
Стартап с искусственным интеллектом, поддержанный Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом, открыл огромное месторождение меди весом более 400 000 тонн в Замбии, используя данные бурения и оптимизацию искусственного интеллекта.
Дебаты в Сенате США: Республиканцы против законопроекта о безопасности границы и помощи Украине и Израилю
В Сенате обсуждается законопроект, который усилит безопасность границ, одновременно оказывая военную помощь Украине и Израилю, но он сталкивается с оппозицией со стороны республиканских лидеров и некоторых прогрессивных демократов.
Министр обороны Польши говорит о возможном нападении россии на НАТО, если не помочь Украине победить
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что россия может попытаться напасть на страны НАТО. Он заявил, что Польша готовится к различным сценариям, включая напряженность в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.
Задержанный российский олигарх Чуркин просит политического убежища в Аргентине
Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, попросил там политического убежища.
В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года
Правительство Канады продлило запрет на покупку иностранцами жилья в стране еще на два года до 2027 года, чтобы ограничить рост цен на недвижимость.