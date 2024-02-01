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Армия рф атаковала больницу на Харьковщине: спасатели сообщили о 4 пострадавших и показали последствия удара

Армия рф атаковала больницу на Харьковщине: спасатели сообщили о 4 пострадавших и показали последствия удара

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 22:43  •  1541 просмотра

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По данным спасателей, сегодня вечером в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по территории гражданской больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша. Все пациенты были эвакуированы, часть - размещены в другие учреждения.

Армия рф ударила по гражданской больнице на Харьковщине. В ГСЧС сообщили о четырех пострадавших и показали последствия вражеской атаки, передает УНН.

Детали

По данным спасателей, сегодня вечером в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по территории гражданской больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша.

"... проведена эвакуация 38 человек, из которых 4 пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Добавим

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил информацию об эвакуации пациентов.

"Все пациенты были эвакуированы, часть - размещены в другие заведения. Те, кому разрешено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением. Ликвидация последствий российского террора продолжается", - сообщил глава ОГА.

Харьковщина: россияне сбросили авиабомбы на больницу в селе Великий Бурлук, есть травмированные31 январь 2024, 22:05 • 5948 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаЗдоровье
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Армія рф атакувала лікарню на Харківщині: рятувальники повідомили про 4 потерпілих та показали наслідки удару
Russian Army Attacks Hospital in Kharkiv Region: Rescuers Report 4 Casualties and Show Consequences of the Attack
Новости по теме

Армия рф атаковала больницу на Харьковщине: спасатели сообщили о 4 пострадавших и показали последствия удара

По данным спасателей, сегодня вечером в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по территории гражданской больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша. Все пациенты были эвакуированы, часть - размещены в другие учреждения.

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