Армия рф атаковала больницу на Харьковщине: спасатели сообщили о 4 пострадавших и показали последствия удара
Киев • УНН
По данным спасателей, сегодня вечером в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по территории гражданской больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша. Все пациенты были эвакуированы, часть - размещены в другие учреждения.
Армия рф ударила по гражданской больнице на Харьковщине. В ГСЧС сообщили о четырех пострадавших и показали последствия вражеской атаки, передает УНН.
Детали
По данным спасателей, сегодня вечером в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по территории гражданской больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша.
"... проведена эвакуация 38 человек, из которых 4 пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Добавим
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил информацию об эвакуации пациентов.
"Все пациенты были эвакуированы, часть - размещены в другие заведения. Те, кому разрешено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением. Ликвидация последствий российского террора продолжается", - сообщил глава ОГА.
Харьковщина: россияне сбросили авиабомбы на больницу в селе Великий Бурлук, есть травмированные31 январь 2024, 22:05 • 5948 просмотров
Армия рф атаковала больницу на Харьковщине: спасатели сообщили о 4 пострадавших и показали последствия удара
По данным спасателей, сегодня вечером в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по территории гражданской больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша. Все пациенты были эвакуированы, часть - размещены в другие учреждения.
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