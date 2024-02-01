Армия рф атаковала больницу на Харьковщине: спасатели сообщили о 4 пострадавших и показали последствия удара

Армия рф ударила по гражданской больнице на Харьковщине. В ГСЧС сообщили о четырех пострадавших и показали последствия вражеской атаки, передает УНН.

Детали

По данным спасателей, сегодня вечером в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по территории гражданской больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша.

"... проведена эвакуация 38 человек, из которых 4 пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил информацию об эвакуации пациентов.

"Все пациенты были эвакуированы, часть - размещены в другие заведения. Те, кому разрешено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением. Ликвидация последствий российского террора продолжается", - сообщил глава ОГА.

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