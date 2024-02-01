Харьковщина: россияне сбросили авиабомбы на больницу в селе Великий Бурлук, есть травмированные

Российские захватчики ударили авиабомбами по поселку Великий Бурлук. Это Харьковская область. Оккупанты попали в больницу. Есть травмированные. О последствиях атаки рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В 21:50 оккупанты ударили по с. Великий Бурлук Купянского района. Управляемые авиабомбы попали на территории гражданской больницы. - сообщил Синегубов.

Детали

Председатель Харьковской ОВА отметил, что сейчас уже проведена эвакуация 38 человек, из них пять - это работники заведения. Четырем людям на месте оказали первую медицинскую помощь.

Отмечается, что из-за попадания российской авиабомбы поврежден фасад здания, окна и крыша.

Ликвидация последствий продолжается.

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В этот же вечер 31 января мэр Харькова сообщил, что город был атакован беспилотниками "шахедов", которые, по предварительным данным, нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.