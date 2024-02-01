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Харьковщина: россияне сбросили авиабомбы на больницу в селе Великий Бурлук, есть травмированные

Харьковщина: россияне сбросили авиабомбы на больницу в селе Великий Бурлук, есть травмированные

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 22:05  •  5948 просмотра

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Российские оккупанты атаковали поселок Великий Бурлук на Харьковщине авиабомбами, попав в местную больницу и ранив нескольких человек.

Российские захватчики ударили авиабомбами по поселку Великий Бурлук. Это Харьковская область. Оккупанты попали в больницу. Есть травмированные. О последствиях атаки рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В 21:50 оккупанты ударили по с. Великий Бурлук Купянского района. Управляемые авиабомбы попали на территории гражданской больницы.

- сообщил Синегубов.

Детали

Председатель Харьковской ОВА отметил, что сейчас уже проведена эвакуация 38 человек, из них пять - это работники заведения. Четырем людям на месте оказали первую медицинскую помощь.

Отмечается, что из-за попадания российской авиабомбы поврежден фасад здания, окна и крыша.

Ликвидация последствий продолжается.

На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге31 январь 2024, 17:40 • 20240 просмотров

Дополнительно

В этот же вечер 31 января мэр Харькова сообщил, что город был атакован беспилотниками "шахедов", которые, по предварительным данным, нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
hesa-shahed-136HESA Shahed 136
kharkivХарьков
Харківщина: росіяни скинули авіабомби на лікарню в селищі Великий Бурлук, є травмовані
Kharkiv region: Russians drop bombs on hospital in Velykyi Burluk village, injured
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