Харьковщина: россияне сбросили авиабомбы на больницу в селе Великий Бурлук, есть травмированные
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали поселок Великий Бурлук на Харьковщине авиабомбами, попав в местную больницу и ранив нескольких человек.
Российские захватчики ударили авиабомбами по поселку Великий Бурлук. Это Харьковская область. Оккупанты попали в больницу. Есть травмированные. О последствиях атаки рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В 21:50 оккупанты ударили по с. Великий Бурлук Купянского района. Управляемые авиабомбы попали на территории гражданской больницы.
Детали
Председатель Харьковской ОВА отметил, что сейчас уже проведена эвакуация 38 человек, из них пять - это работники заведения. Четырем людям на месте оказали первую медицинскую помощь.
Отмечается, что из-за попадания российской авиабомбы поврежден фасад здания, окна и крыша.
Ликвидация последствий продолжается.
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