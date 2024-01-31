"Шахеди" атакували Харків: є влучання по цивільній інфраструктурі
Київ • УНН
Мер Харкова повідомив, що місто було атаковане безпілотниками "шахед", які, за попередніми даними, завдали удару по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.
Окупанти вдарили "шахедами" по Харкову, попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"Харків знову під ударом. Попередньо - "шахедами". Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", - повідомив Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури.
"Зафіксоване влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих", - повідомив він.
Додамо
Раніше у Повітряних силах повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Харкова.