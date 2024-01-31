"Шахеды" атаковали Харьков: есть попадания по гражданской инфраструктуре
Киев • УНН
Мэр Харькова сообщил, что город был атакован беспилотниками "шахед", которые, по предварительным данным, нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Оккупанты ударили "шахедами" по Харькову, предварительно есть попадания по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
"Харьков снова под ударом. Предварительно - "шахедами". Предварительно есть попадания по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил Терехов.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о попадании в объект гражданской инфраструктуры.
"Зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры Основянского района Харькова. На эту минуту - без пострадавших", - сообщил он.
Добавим
Ранее в Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении Харькова.
"Шахеды" атаковали Харьков: есть попадания по гражданской инфраструктуре
Мэр Харькова сообщил, что город был атакован беспилотниками "шахед", которые, по предварительным данным, нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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