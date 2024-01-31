"Шахеды" атаковали Харьков: есть попадания по гражданской инфраструктуре

Оккупанты ударили "шахедами" по Харькову, предварительно есть попадания по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"Харьков снова под ударом. Предварительно - "шахедами". Предварительно есть попадания по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил Терехов.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о попадании в объект гражданской инфраструктуры.

"Зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры Основянского района Харькова. На эту минуту - без пострадавших", - сообщил он.

Добавим

Ранее в Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении Харькова.