На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге

На Харьковщине в селе Крючки мать оставили своих детей в возрасте 1 и 3 года дома одних на двое суток, а сама поехала к подруге. На мать составили админпротокол о невыполнении родительских обязанностей. О случае рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.

Правоохранители установили, что мать троих детей взяла с собой 5-летнего ребенка и поехала к подруге, а детей в возрасте 1 и 3 года оставила дома без присмотра. Дети находились одни более двух суток. В доме обнаружены не пригодные для проживания детей условия. В отношении матери детей составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. - сообщили полицейские.

Детали

Работники ювенальной превенции Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области совместно со специалистами службы по делам детей Савинского поселкового совета посетили семью в селе Крючки.

Социальные работники приняли решение о временном изъятии детей.

Сейчас дети проходят обследование в больнице.

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