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На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге

На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 17:40  •  4839 просмотра

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Мать в Харьковской области Украины оставила своих 1-летнего и 3-летнего детей дома одних более чем на два дня, уехав в гости к подруге.

На Харьковщине в селе Крючки мать оставили своих детей в возрасте 1 и 3 года дома одних на двое суток, а сама поехала к подруге. На мать составили админпротокол о невыполнении родительских обязанностей. О случае рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.

Правоохранители установили, что мать троих детей взяла с собой 5-летнего ребенка и поехала к подруге, а детей в возрасте 1 и 3 года оставила дома без присмотра. Дети находились одни более двух суток. В доме обнаружены не пригодные для проживания детей условия.  В отношении матери детей составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

- сообщили полицейские.

Детали

Работники ювенальной превенции Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области совместно со специалистами службы по делам детей Савинского поселкового совета посетили семью в селе Крючки.  

Социальные работники приняли решение о временном изъятии детей.

Сейчас дети проходят обследование в больнице.

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В Украине за сутки семь человек отравились угарным газом: среди них дети26 январь 2024, 11:53 • 17149 просмотров

Дополнительно

Ранее УНН писал о матери, которая утопила двух малолетних сыновей в карьере на Ровенщине. Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы женщину признали невменяемой. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
На Харківщині матір залишила малолітніх дітей вдома на дві доби та пішла до подруги
In Kharkiv region, a mother left her young children at home for two days and went to her friend's house
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На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге

Мать в Харьковской области Украины оставила своих 1-летнего и 3-летнего детей дома одних более чем на два дня, уехав в гости к подруге.

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