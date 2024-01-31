На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге
Киев • УНН
Мать в Харьковской области Украины оставила своих 1-летнего и 3-летнего детей дома одних более чем на два дня, уехав в гости к подруге.
На Харьковщине в селе Крючки мать оставили своих детей в возрасте 1 и 3 года дома одних на двое суток, а сама поехала к подруге. На мать составили админпротокол о невыполнении родительских обязанностей. О случае рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.
Правоохранители установили, что мать троих детей взяла с собой 5-летнего ребенка и поехала к подруге, а детей в возрасте 1 и 3 года оставила дома без присмотра. Дети находились одни более двух суток. В доме обнаружены не пригодные для проживания детей условия. В отношении матери детей составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Детали
Работники ювенальной превенции Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области совместно со специалистами службы по делам детей Савинского поселкового совета посетили семью в селе Крючки.
Социальные работники приняли решение о временном изъятии детей.
Сейчас дети проходят обследование в больнице.
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Дополнительно
Ранее УНН писал о матери, которая утопила двух малолетних сыновей в карьере на Ровенщине. Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы женщину признали невменяемой.
На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге
Мать в Харьковской области Украины оставила своих 1-летнего и 3-летнего детей дома одних более чем на два дня, уехав в гости к подруге.
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