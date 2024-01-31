На Харківщині матір залишила малолітніх дітей вдома на дві доби та пішла до подруги

На Харківщині у селі Крючки мати залишили своїх дітей віком 1 та 3 роки вдома самих на дві доби, а сама поїхала до подруги. На матір склали адмінпротокол про невиконання батьківських обов'язків. Про випадок розповіли у пресслужбі поліції Харківської області, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що мати трьох дітей взяла із собою 5-річну дитину та поїхала до подруги, а дітей віком 1 та 3 роки залишила вдома без нагляду. Діти знаходилися самі понад дві доби. В будинку виявлені не придатні для проживання дітей умови. Щодо матері дітей складено адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. – повідомили поліцейські.

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