Матір, яка втопила двох малолітніх синів, визнали неосудною

Відповідно до висновків судово-психіатричної експертизи жінку, яка влітку минулого року втопила власних у кар'єрі на Рівненщині, визнали неосудною. Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає УНН.

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26 січня слідчі Вараського РВП закінчили досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох малолітніх осіб їх 42-річною матір’ю. Згідно з висновками судово-психіатричної експертизи та ряду проведених процедур жінка визнана неосудною.

Матеріали кримінального провадження були передані до суду з проханням застосувати примусовий медичний захід щодо підозрюваної, який передбачає її поміщення у спеціалізований заклад для отримання психіатричної допомоги під суворим наглядом.

Нагадаємо

23 серпня 2023 року 42-річна мешканка села Сопачів на Рівненщині втопила власних малолітніх дітей на місцевому кар’єрі.

Спочатку жінка взяла рукою за голову молодшого, занурила у воду, та утримувала, поки він не перестав подавати ознаки життя. Потім взяла за руку старшого, примусово підвела малолітнього до дерев'яного помосту та зіштовхнула у водойму, адже точно знала, що плавати він не вміє