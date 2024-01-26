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Матір, яка втопила двох малолітніх синів, визнали неосудною

Матір, яка втопила двох малолітніх синів, визнали неосудною

Київ • УНН

 • 22737 перегляди

42-річну жінку з Рівненщини, яка у 2023 році втопила у кар'єрі двох своїх дітей, шести та семи років, можуть помістити до психіатричного закладу, адже судово-психіатрична експертиза визнала її неосудною.

Відповідно до висновків судово-психіатричної експертизи жінку, яка влітку минулого року втопила власних у кар'єрі на Рівненщині,  визнали неосудною. Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає УНН.

Деталі

26 січня слідчі Вараського РВП закінчили досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох малолітніх осіб їх 42-річною матір’ю. Згідно з висновками судово-психіатричної експертизи та ряду проведених процедур жінка визнана неосудною.

Матеріали кримінального провадження були передані до суду з проханням застосувати примусовий медичний захід щодо підозрюваної, який передбачає її поміщення у спеціалізований заклад для отримання психіатричної допомоги під суворим наглядом.

Нагадаємо

23 серпня 2023 року 42-річна мешканка села Сопачів на Рівненщині втопила власних малолітніх дітей на місцевому кар’єрі.

Спочатку жінка взяла рукою за голову молодшого, занурила у воду, та утримувала, поки він не перестав подавати ознаки життя. Потім взяла за руку старшого, примусово підвела малолітнього до дерев'яного помосту та зіштовхнула у водойму, адже точно знала, що плавати він не вміє

 – повідомила пресофіцерка поліції Юлія Дуднік.

На Рівненщині жінку, яка втопила двох синів, відправили під варту на 60 діб25.08.23, 17:17 • 774819 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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