Мать, которая утопила двух малолетних сыновей, признали невменяемой

Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы женщину, которая летом прошлого года утопила собственных в карьере на Ровенщине, признали невменяемой. Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает УНН.

Детали

26 января следователи Вараського РВП закончили досудебное расследование по факту умышленного убийства двух малолетних лиц их 42-летней матерью. Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы и ряда проведенных процедур жительница села Сопачив признана невменяемой.

Материалы уголовного производства были переданы в суд с просьбой применить принудительную медицинскую меру в отношении подозреваемой, которая предусматривает ее помещение в специализированное учреждение для получения психиатрической помощи под строгим наблюдением.

Напомним,

23 августа 2023 года 42-летняя жительница села Сопачев на Ровенщине утопила собственных малолетних детей на местном карьере.

Сначала женщина взяла рукой за голову младшего, погрузила в воду, и удерживала, пока он не перестал подавать признаки жизни. Затем взяла за руку старшего, принудительно подвела малолетнего к деревянному помосту и столкнула в водоем, ведь точно знала, что плавать он не умеет - сообщила пресс-офицер полиции Юлия Дудник.

На Ровенщине женщину, которая утопила двух сыновей, отправили под стражу на 60 суток