На Ровенщине женщину, которая утопила двух сыновей, отправили под стражу на 60 суток

Детали

Кузнецовский городской суд отправил под стражу на 60 суток 42-летнюю жительницу Варашского района, которую подозревают в умышленном убийстве.

По данным следствия, 23 августа 2023 года женщина повела 6-летнего и 7-летнего сыновей на водоем в пределах бывшего карьера в Варашском районе, где поочередно утопила их: одного столкнула с помоста, а другого погрузила под воду.

В тот же день женщину задержали и в дальнейшем, под процессуальным руководством окружной прокуратуры, сообщили о подозрении. Ей грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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