На Ровенщине женщину, которая утопила двух сыновей, отправили под стражу на 60 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Ровенской области женщину, которая 23 августа утопила в водоеме двух своих сыновей, отправили под стражу на 60 суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру.
Детали
Кузнецовский городской суд отправил под стражу на 60 суток 42-летнюю жительницу Варашского района, которую подозревают в умышленном убийстве.
По данным следствия, 23 августа 2023 года женщина повела 6-летнего и 7-летнего сыновей на водоем в пределах бывшего карьера в Варашском районе, где поочередно утопила их: одного столкнула с помоста, а другого погрузила под воду.
В тот же день женщину задержали и в дальнейшем, под процессуальным руководством окружной прокуратуры, сообщили о подозрении. Ей грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
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