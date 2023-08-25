На Рівненщині жінку, яка втопила двох синів, відправили під варту на 60 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Рівненській області жінку, яка 23 серпня втопила у водоймі двох своїх синів, відправили під варту на 60 діб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Рівненську обласну прокуратуру.
Деталі
Кузнецовський міський суд відправив під варту на 60 діб 42-річну мешканку Вараського району, яку підозрюють в умисному вбивстві.
За даними слідства, 23 серпня 2023 року жінка повела 6-річного і 7-річного синів на водому в межах колишнього кар'єру у Вараському районі, де по черзі втопила їх: одного зіштовхнула з помосту, а іншого занурила під воду.
Того ж дня жінку затримали та в подальшому, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили про підозру. Їй загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британську медсестру визнали винною у вбивстві семи новонароджених дітей