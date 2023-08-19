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Британську медсестру визнали винною у вбивстві семи новонароджених дітей

Британську медсестру визнали винною у вбивстві семи новонароджених дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Британську медсестру Люсі Летбі визнали винною у вбивстві семи немовлят у відділенні для новонароджених, та спробі вбити ще шістьох. Це зробило її наймасовішим серійним вбивцею дітей у сучасній Британії. Про це пише ВВС, пише УНН.

Деталі

Після 22 днів обговорення суд присяжних Коронного суду Манчестера визнав 33-річну Люсі Летбі винною у вбивстві немовлят, у тому числі двох хлопчиків-трійнят, у неонатальному відділенні лікарні на північному заході Англії в період з червня 2015 року по червень 2016 року. У понеділок їй оголосять вирок.

Мотиви Летбі залишаються неясними, але масштаби її злочинів вказують на ретельне планування злочинів.

Її звинуватили в навмисному завданні шкоди немовлятам різними способами, включно з впорскуванням повітря в їх кровотік і введенням повітря або молока в їхні шлунки через назогастральний зонд. Її також звинуватили в отруєнні немовлят шляхом додавання інсуліну до внутрішньовенного харчування та порушення роботи дихальних трубок.

Летбі давала свідчення протягом 14 днів, заявляючи про свою невинуватість. Однак поліція знайшла записку в неї вдома, на якій було написано, що це вона вчинила всі вбивства.

«Я не заслуговую на життя. Я вбив їх навмисно, тому що я недостатньо хороший, щоб піклуватися про них», — написала вона на записці, показаній у суді.

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