Британську медсестру визнали винною у вбивстві семи новонароджених дітей

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Після 22 днів обговорення суд присяжних Коронного суду Манчестера визнав 33-річну Люсі Летбі винною у вбивстві немовлят, у тому числі двох хлопчиків-трійнят, у неонатальному відділенні лікарні на північному заході Англії в період з червня 2015 року по червень 2016 року. У понеділок їй оголосять вирок.

Мотиви Летбі залишаються неясними, але масштаби її злочинів вказують на ретельне планування злочинів.

Її звинуватили в навмисному завданні шкоди немовлятам різними способами, включно з впорскуванням повітря в їх кровотік і введенням повітря або молока в їхні шлунки через назогастральний зонд. Її також звинуватили в отруєнні немовлят шляхом додавання інсуліну до внутрішньовенного харчування та порушення роботи дихальних трубок.

Летбі давала свідчення протягом 14 днів, заявляючи про свою невинуватість. Однак поліція знайшла записку в неї вдома, на якій було написано, що це вона вчинила всі вбивства.

«Я не заслуговую на життя. Я вбив їх навмисно, тому що я недостатньо хороший, щоб піклуватися про них», — написала вона на записці, показаній у суді.

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