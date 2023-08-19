Британскую медсестру признали виновной в убийстве семи новорожденных детей

Детали

После 22 дней обсуждения суд присяжных Коронного суда Манчестера признал 33-летнюю Люси Летби виновной в убийстве младенцев, в том числе двух мальчиков-тройняшек, в неонатальном отделении больницы на северо-западе Англии в период с июня 2015 года по июнь 2016 года. В понедельник ей объявят приговор.

Мотивы Летби остаются неясными, но масштабы ее преступлений указывают на тщательное планирование преступлений.

Ее обвинили в умышленном причинении вреда младенцам различными способами, включая впрыскивание воздуха в их кровоток и введение воздуха или молока в их желудки через назогастральный зонд. Ее также обвинили в отравлении младенцев путем добавления инсулина к внутривенному питанию и нарушении работы дыхательных трубок.

Летби давала показания в течение 14 дней, заявляя о своей невиновности. Однако полиция нашла записку у нее дома, на которой было написано, что это она совершила все убийства.

«Я не заслуживаю жизни. Я убила их намеренно, потому что я недостаточно хороша, чтобы заботиться о них», — написала она на записке, показанной в суде.

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