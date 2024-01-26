В Україні за добу семеро людей отруїлись чадним газом: серед них діти
Київ • УНН
Семеро людей у чотирьох областях України отруїлися чадним газом через очевидні порушення правил поводження з газом. Рятувальники закликають українців стежити за технічним станом димових та вентиляційних каналів.
Протягом минулої доби, 25 січня, у чотирьох областях України семеро людей отруїлись через порушення правил поводження з газом у побуті. Про це повідомляє Міненерго, передає УНН.
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Зокрема, на Закарпатті у місті Виноградів до реанімації через отруєння чадним газом потрапила подружня пара. Їхній 7-річний син у стабільному стані, його також доставлено до лікарні - медики діагностували легкий ступінь отруєння.
Також у Вінниці до дитячої лікарні з підозрою на отруєння чадним газом госпіталізовано 8-річного хлопчика. У відомстві пояснили, що в помешканні виявлено порушення в роботі димовідвідного каналу.
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Разом у Міненерго повідомили, що у Київській області в селищі Петропавлівська Борщагівка зафіксували підозру на отруєння чадним газом у чоловіка та жінки. Обоє у задовільному стані. Газопостачання до помешкання припинено.
Крім того, у Львівській області з підозрою на отруєння газом госпіталізовано жінку. Подачу газу до будинку теж було припинено.
Доповнення
В ДСНС нагадують, що чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини.
Перед використанням теплогенеруючих приладів необхідно перевірити їх справність та користуватись ними тільки за наявності тяги в димарі. Обов’язково також стежити за технічним станом димових та вентиляційних каналів.
Нагадаємо
Від 1 грудня 2023 по 15 січня 2024 року зафіксовано 103 випадки отруєння чадним газом внаслідок чого загинуло 9 людей.