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В Украине за сутки семь человек отравились угарным газом: среди них дети

В Украине за сутки семь человек отравились угарным газом: среди них дети

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 11:53  •  12493 просмотра

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Семь человек в четырех областях Украины отравились угарным газом из-за очевидных нарушений правил обращения с газом. Спасатели призывают украинцев следить за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов.

За прошедшие сутки, 25 января, в четырех областях Украины семь человек отравились из-за нарушения правил обращения с газом в быту. Об этом сообщает Минэнерго, передает УНН.

Детали 

В частности, на Закарпатье в городе Виноградов в реанимацию из-за отравления угарным газом попала супружеская пара.  Их 7-летний сын в стабильном состоянии, он также доставлен в больницу - медики диагностировали легкую степень отравления.

Также в Виннице в детскую больницу с подозрением на отравление угарным газом госпитализирован 8-летний мальчик. В ведомстве пояснили, что в помещении выявлены нарушения в работе дымоотводящего канала.

В Украине растет количество случаев отравления угарным газом. На Николаевщине зафиксировали новый случай16 январь 2024, 09:40 • 19838 просмотров

Вместе в Минэнерго сообщили, что в Киевской области в поселке Петропавловская Борщаговка зафиксировали подозрение на отравление угарным газом у мужчины и женщины. Оба в удовлетворительном состоянии. Газоснабжение в помещение прекращено.

Кроме того, в Львовской области с подозрением на отравление газом госпитализирована женщина. Подача газа в дом тоже была прекращена.

Дополнение

В ГСЧС напоминают, что угарный газ незаметен для зрения, абсолютно неощутим и способен привести к беде за считанные минуты.

Перед использованием теплогенерирующих приборов необходимо проверить их исправность и пользоваться ими только при наличии тяги в дымоходе. Обязательно также следить за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов.

Напомним

С 1 декабря 2023 по 15 января 2024 года зафиксировано 103 случая отравления угарным газом в результате чего погибло 9 человек.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
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Seven people were poisoned by carbon monoxide in Ukraine overnight: children among them
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