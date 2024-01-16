В Украине растет количество случаев отравления угарным газом. На Николаевщине зафиксировали новый случай

В Украине участились случаи отравления угарным газом и продуктами горения. Накануне на Николаевщине отравились газом 48-летний мужчина и 45-летняя женщина, они сейчас находятся в больнице, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На Николаевщине пострадали двое жителей - 48-летний мужчина и 45-летняя женщина находятся в больнице. Предварительно, утечка угарного газа произошла из-за неисправности автономной системы отопления - говорится в сообщении ГСЧС.

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Угарный газ абсолютно неощутим для человека, но его влияние на организм может быть фатальным, даже при низкой концентрации.

С целью предупреждения случаев отравления медицинские эксперты отмечают важность своевременной реакции и ознакомлении с основными симптомами: головная боль, тошнота, учащенное дыхание, слабость, чувство усталости и головокружение.

Напомним

Накануне УНН сообщал, что в Новгороде-Северском Черниговской области в результате отравления угарным газом погибла семья с 4-летним ребенком. Утечка газа, вероятно, произошла из-за нарушения правил эксплуатации котла