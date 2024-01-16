В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом. На Миколаївщині зафіксували новий випадок
Київ • УНН
В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом, останніми постраждалими стали 48-річний чоловік та 45-річна жінка у Миколаївській області, ймовірно, через несправну систему опалення.
В Україні почастішали випадки отруєння чадним газом та продуктами горіння. Напередодні на Миколаївщині отруїлися газом 48-річний чоловік і 45-річна жінка , вони наразі перебувають у лікарні, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
На Миколаївщині постраждало двоє жителів — 48-річний чоловік і 45-річна жінка перебувають у лікарні. Попередньо, витік чадного газу стався через несправність автономної системи опалення
Доповнення
Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але його вплив на організм може бути фатальним, навіть при низькій концентрації.
З метою попередження випадків отруєння медичні експерти наголошують на важливості вчасної реакції та ознайомленні з основними симптомами: головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення.
Нагадаємо
Напередодні УНН повідомляв, що у Новгороді-Сіверському Чернігівської області внаслідок отруєння чадним газом загинула сім'я з 4-річною дитиною. Витік газу, ймовірно, стався через порушення правил експлуатації котла