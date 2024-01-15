На Чернігівщині через отруєння чадним газом загинула сім'я з 4-річною дитиною
Київ • УНН
У Новгороді-Сіверському Чернігівської області через отруєння чадним газом, ймовірно, через неправильну експлуатацію котла, загинула сім'я, в тому числі 4-річна дитина. Поліція проводить розслідування трагедії.
У Новгороді-Сіверському Чернігівської області внаслідок отруєння чадним газом загинула сім'я з 4-річною дитиною. Витік газу, ймовірно, стався через порушення правил експлуатації котла, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
У Новгороді-Сіверському в квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку отруїлися чадним газом батько, матір та їх 4-річна дитина
Витік чадного газу, ймовірно, стався через порушення правил експлуатації газового котла. Наразі поліція з’ясовує всі обставини трагедії.
Доповнення
Як зазначається, чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини.
В ДСНС нагадали, що встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти життя.
На Одещині троє дітей отруїлись чадним газом - ДСНС 09.01.24, 08:48 • 21291 перегляд