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На Чернігівщині через отруєння чадним газом загинула сім'я з 4-річною дитиною

На Чернігівщині через отруєння чадним газом загинула сім'я з 4-річною дитиною

Київ • УНН

 • 19981 перегляди

У Новгороді-Сіверському Чернігівської області через отруєння чадним газом, ймовірно, через неправильну експлуатацію котла, загинула сім'я, в тому числі 4-річна дитина. Поліція проводить розслідування трагедії.

У Новгороді-Сіверському Чернігівської області внаслідок отруєння чадним газом загинула сім'я з 4-річною дитиною.  Витік газу, ймовірно, стався через порушення правил експлуатації котла, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.

У Новгороді-Сіверському в квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку отруїлися чадним газом батько, матір та їх 4-річна дитина

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Витік чадного газу, ймовірно, стався через порушення правил експлуатації газового котла. Наразі поліція з’ясовує всі обставини трагедії. 

Доповнення

Як зазначається, чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини.

В ДСНС нагадали, що встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти життя.

На Одещині троє дітей отруїлись чадним газом - ДСНС 09.01.24, 08:48 • 21291 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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