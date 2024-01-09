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На Одещині троє дітей отруїлись чадним газом - ДСНС

На Одещині троє дітей отруїлись чадним газом - ДСНС

Київ • УНН

 • 21291 перегляди

Три дівчинки в Одеській області отруїлися чадним газом від неправильно встановленого генератора.

В Одеській області троє дівчаток отруїлись чадним газом через ймовірне порушення правил встановлення генератору. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС. 

Деталі 

Як зазначається, серед постраждалих дівчата, 2009, 2011 та 2012 років народження.

Попередньою причиною отруєння є порушення правил встановлення генератору (зокрема, в будинку). Обставини події встановлюватиме поліція.

Доповнення

В ДСНС вкотре закликали неухильно дотримуватися вимог пожежної безпеки. Адже найменше порушення правил може призвести до трагедії. 

Нагадаємо 

У місті Чоп, що на Закарпатті, ціла сім'я отруїлася, ймовірно, чадним газом. Жінка з 4-річним хлопчиком потрапили до лікарні. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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