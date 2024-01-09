В Одесской области трое детей отравились угарным газом - ГСЧС

Россия удерживает тысячи украинских мирных жителей в колониях и СИЗО без суда и следствия - BBC

Россия без суда и следствия удерживает тысячи украинских гражданских лиц в колониях и следственных изоляторах. Их задержание часто не фиксируется официально и не сопровождается судебным разбирательством.