В Одесской области трое детей отравились угарным газом - ГСЧС
Киев • УНН
Три девочки в Одесской области отравились угарным газом от неправильно установленного генератора.
В Одесской области трое девочек отравились угарным газом из-за вероятного нарушения правил установки генератора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Детали
Как отмечается, среди пострадавших девушки, 2009, 2011 и 2012 годов рождения.
Предварительной причиной отравления является нарушение правил установки генератора (в частности, в доме). Обстоятельства происшествия будет устанавливать полиция.
Дополнение
В ГСЧС в очередной раз призвали неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Ведь малейшее нарушение правил может привести к трагедии.
Напомним
В городе Чоп, что на Закарпатье, целая семья отравилась, вероятно, угарным газом. Женщина с 4-летним мальчиком попали в больницу.
В Одесской области трое детей отравились угарным газом - ГСЧС
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