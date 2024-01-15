На Черниговщине из-за отравления угарным газом погибла семья с 4-летним ребенком

В Новгороде-Северском Черниговской области в результате отравления угарным газом погибла семья с 4-летним ребенком. Утечка газа, вероятно, произошла из-за нарушения правил эксплуатации котла, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Новгороде-Северском в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома отравились угарным газом отец, мать и их 4-летний ребенок - говорится в сообщении ГСЧС.

Утечка угарного газа, вероятно, произошла из-за нарушения правил эксплуатации газового котла. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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Как отмечается, угарный газ - одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печами, каминами или газовыми котлами. Он незаметен для зрения, абсолютно неощутим и способен привести к беде за считанные минуты.

В ГСЧС напомнили, что установка детектора угарного газа в помещении может уберечь жизнь.

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