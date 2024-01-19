З грудня в Україні від отруєння чадним газом загинуло 9 людей

Від 1 грудня 2023 по 15 січня 2024 року зафіксовано 103 випадки отруєння чадним газом внаслідок чого загинуло 9 людей. Про це повідомило МОЗ, передає УНН.

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Зі 103 випадків отруєння чадним газом, зафіксованих з грудня 2023, 47 сталося з першу половину січня 2024, з них 6 – летальних. В повідомленні йдеться, що до інцидентів з чадним газом часто призводять пожежі, спричинені порушенням правил облаштування й експлуатації печей та обігрівачів.

Лише за грудень 2023 року зафіксовано близько 650 випадків подібних займань, що становить 20% від загальної кількості пожеж. А загалом у грудні минулого року в Україні сталося 3 205 пожеж, у тому числі 2181 – у житловому секторі.

Рятувальникам вдалося врятувати 179 людей, проте вогонь забрав життя 218 українців, серед яких – 7 дітей. Проте в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року кількість пожеж зменшилася на близько 40%.

Нагадаємо

16 січня повідомлялося, що в Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом, останніми постраждалими стали 48-річний чоловік та 45-річна жінка у Миколаївській області, ймовірно, через несправну систему опалення.

Напередодні 15 січня у Чернігівській області внаслідок отруєння чадним газом загинула сім'я з 4-річною дитиною.

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