С декабря в Украине от отравления угарным газом погибло 9 человек

С 1 декабря 2023 по 15 января 2024 года зафиксировано 103 случая отравления угарным газом в результате чего погибло 9 человек. Об этом сообщил Минздрав, передает УНН.

Детали

Из 103 случаев отравления угарным газом, зафиксированных с декабря 2023, 47 произошло с первую половину января 2024, из них 6 - летальных. В сообщении говорится, что к инцидентам с угарным газом часто приводят пожары, вызванные нарушением правил обустройства и эксплуатации печей и обогревателей.

Только за декабрь 2023 года зафиксировано около 650 случаев подобных возгораний, что составляет 20% от общего количества пожаров. А всего в декабре прошлого года в Украине произошло 3 205 пожаров, в том числе 2181 - в жилом секторе.

Спасателям удалось спасти 179 человек, однако огонь унес жизни 218 украинцев, среди которых - 7 детей. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество пожаров уменьшилось на около 40%.

Напомним,

16 января сообщалось, что в Украине растет количество случаев отравления угарным газом, последними пострадавшими стали 48-летний мужчина и 45-летняя женщина в Николаевской области, вероятно, из-за неисправной системы отопления.

Накануне 15 января в Черниговской области в результате отравления угарным газом погибла семья с 4-летним ребенком.

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