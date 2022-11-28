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Как украинцам подать заявку на лечение за границей: ответ Минздрава

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Каждый гражданин Украины, который нуждается в медицинской эвакуации, может подать соответствующий запрос в зарубежные медицинские учреждения. Об этом в Telegram сообщило Министерство здравоохранения, передает УНН.

Цитата

"В зарубежные клиники транспортируют прежде всего детей и взрослых со сложными минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами, детей с онкологической патологией, а также людей с заболеваниями, которые нуждаются в комплексном специализированном лечении", – говорится в сообщении.

Как подать запрос

• Через семейного врача

Семейный или лечащий врач стационара принимает решение о необходимости направления пациента на лечение за границу и информирует об этом областного координатора медицинской эвакуации. Областной координатор прорабатывает запрос и передает его команде медицинской эвакуации в Министерство здравоохранения. 

Минздрав верифицирует данные, информирует пациента о маршруте медицинской эвакуации, при согласии пациента посылает соответствующий запрос в систему экстренного реагирования Еврокомиссии и ждет предложения от больниц из стран-членов Европейского Союза, куда могут перенаправить пациента.

Если медицинское учреждение в странах-партнерах найдено, согласовываются вопросы транспортировки пациента.

• Через онлайн-форму

Для этого на сайте Минздрава в разделе "Гражданам" необходимо заполнить соответствующую заявку. Далее Минздрав верифицирует все данные и проверяет информацию, после чего человеку дают обратную связь.

Подготовка пациента длится от 3-4 дней до 2 недель.

Напомним

Министерство здравоохранения и Еврокомиссия эвакуировали на лечение во Францию, Финляндию, Данию, Нидерланды и Германию 38 пострадавших украинцев.

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