Як українцям подати заявку на лікування за кордоном: відповідь МОЗ

Цитата



"До закордонних клінік транспортують насамперед дітей та дорослих зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, дітей з онкологічною патологією, а також людей із захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування", – ідеться у повідомленні.



Як подати запит

• Через сімейного лікаря



Сімейний чи лікар-куратор стаціонару ухвалює рішення про необхідність направлення пацієнта на лікування за кордон та інформує про це обласного координатора з медичної евакуації. Обласний координатор опрацьовує запит та передає його команді медичної евакуації в Міністерство охорони здоров’я.

МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації, за згоди пацієнта надсилає відповідний запит до системи екстреного реагування Єврокомісії та чекає пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу, куди можуть перенаправити пацієнта.

Якщо медичний заклад у країнах-партнерах знайдено, погоджують питання щодо транспортування пацієнта.



• Через онлайн-форму



Для цього на сайті МОЗ в розділі "Громадянам" необхідно заповнити відповідну заявку. Далі МОЗ верифікує всі дані та перевіряє інформацію, після чого людині дають зворотний зв'язок.

Підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров'я та Єврокомісія евакуювали на лікування до Франції, Фінляндії, Данії, Нідерландів та Німеччини 38 постраждалих українців.