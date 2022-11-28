Як українцям подати заявку на лікування за кордоном: відповідь МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кожен громадянин України, який потребує медичної евакуації, може подати відповідний запит до закордонних медичних установ. Про це в Telegram повідомило Міністерство охорони здоров’я, інформує УНН.
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"До закордонних клінік транспортують насамперед дітей та дорослих зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, дітей з онкологічною патологією, а також людей із захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування", – ідеться у повідомленні.
Як подати запит
• Через сімейного лікаря
Сімейний чи лікар-куратор стаціонару ухвалює рішення про необхідність направлення пацієнта на лікування за кордон та інформує про це обласного координатора з медичної евакуації. Обласний координатор опрацьовує запит та передає його команді медичної евакуації в Міністерство охорони здоров’я.
МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації, за згоди пацієнта надсилає відповідний запит до системи екстреного реагування Єврокомісії та чекає пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу, куди можуть перенаправити пацієнта.
Якщо медичний заклад у країнах-партнерах знайдено, погоджують питання щодо транспортування пацієнта.
• Через онлайн-форму
Для цього на сайті МОЗ в розділі "Громадянам" необхідно заповнити відповідну заявку. Далі МОЗ верифікує всі дані та перевіряє інформацію, після чого людині дають зворотний зв'язок.
Підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів.
Нагадаємо
Міністерство охорони здоров'я та Єврокомісія евакуювали на лікування до Франції, Фінляндії, Данії, Нідерландів та Німеччини 38 постраждалих українців.