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На Закарпатті родина з 7-річною дитиною отруїлася чадним газом

На Закарпатті родина з 7-річною дитиною отруїлася чадним газом

Київ • УНН

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Семирічна дитина та її батьки були госпіталізовані через отруєння чадним газом у Виноградові, Закарпатська область, ймовірно, через несправний газовий котел.

Семирічна дитина та її батьки отруїлася чадним газом у місті Виноградів Закарпатської області. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС,

Деталі

Як повідомляється, інцидент трапився у ніч на 25 січня. Родину госпіталізовано до лікарні. Попередній діагноз – отруєння чадним газом.

Ймовірною причиною стала несправність газового котла.

Доповнення

В ДСНС нагадали, що чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини.

Перед використанням теплогенеруючих приладів необхідно перевірити їх справність та користуватись ними тільки за наявності тяги в димарі. Обов’язково також стежити за технічним станом димових та вентиляційних каналів.

Додамо

Від 1 грудня 2023 по 15 січня 2024 року зафіксовано 103 випадки отруєння чадним газом внаслідок чого загинуло 9 людей.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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