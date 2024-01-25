На Закарпатті родина з 7-річною дитиною отруїлася чадним газом
Київ • УНН
Семирічна дитина та її батьки були госпіталізовані через отруєння чадним газом у Виноградові, Закарпатська область, ймовірно, через несправний газовий котел.
Семирічна дитина та її батьки отруїлася чадним газом у місті Виноградів Закарпатської області. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС,
Деталі
Як повідомляється, інцидент трапився у ніч на 25 січня. Родину госпіталізовано до лікарні. Попередній діагноз – отруєння чадним газом.
Ймовірною причиною стала несправність газового котла.
Доповнення
В ДСНС нагадали, що чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини.
Перед використанням теплогенеруючих приладів необхідно перевірити їх справність та користуватись ними тільки за наявності тяги в димарі. Обов’язково також стежити за технічним станом димових та вентиляційних каналів.
Додамо
Від 1 грудня 2023 по 15 січня 2024 року зафіксовано 103 випадки отруєння чадним газом внаслідок чого загинуло 9 людей.