На Закарпатье семья с 7-летним ребенком отравилась угарным газом на Закарпатье

Семилетний ребенок и его родители отравились угарным газом в городе Виноградов Закарпатской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС,

Детали

Как сообщается, инцидент произошел в ночь на 25 января. Семья госпитализирована в больницу. Предварительный диагноз - отравление угарным газом.

Вероятной причиной стала неисправность газового котла.

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В ГСЧС напомнили, что угарный газ незаметен для зрения, абсолютно неощутим и способен привести к беде за считанные минуты.

Перед использованием теплогенерирующих приборов необходимо проверить их исправность и пользоваться ими только при наличии тяги в дымоходе. Обязательно также следить за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов.

Добавим

С 1 декабря 2023 по 15 января 2024 года зафиксировано 103 случая отравления угарным газом в результате чего погибло 9 человек.