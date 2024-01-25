На Закарпатье семья с 7-летним ребенком отравилась угарным газом на Закарпатье
Киев • УНН
Семилетний ребенок и его родители были госпитализированы из-за отравления угарным газом в Виноградове, Закарпатская область, вероятно, из-за неисправного газового котла.
Семилетний ребенок и его родители отравились угарным газом в городе Виноградов Закарпатской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС,
Детали
Как сообщается, инцидент произошел в ночь на 25 января. Семья госпитализирована в больницу. Предварительный диагноз - отравление угарным газом.
Вероятной причиной стала неисправность газового котла.
Дополнение
В ГСЧС напомнили, что угарный газ незаметен для зрения, абсолютно неощутим и способен привести к беде за считанные минуты.
Перед использованием теплогенерирующих приборов необходимо проверить их исправность и пользоваться ими только при наличии тяги в дымоходе. Обязательно также следить за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов.
Добавим
С 1 декабря 2023 по 15 января 2024 года зафиксировано 103 случая отравления угарным газом в результате чего погибло 9 человек.
На Закарпатье семья с 7-летним ребенком отравилась угарным газом на Закарпатье
Семилетний ребенок и его родители были госпитализированы из-за отравления угарным газом в Виноградове, Закарпатская область, вероятно, из-за неисправного газового котла.
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