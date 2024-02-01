Харківщина: росіяни скинули авіабомби на лікарню в селищі Великий Бурлук, є травмовані

Російські загарбники вдарили авіабомбами по селищу Великий Бурлук. Це Харківська область. Окупанти поцілили у лікарню. Є травмовані. Про наслідки атаки розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

О 21:50 окупанти вдарили по с. Великий Бурлук Куп’янського району. Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні. – повідомив Синєгубов.

Деталі

Голова Харківської ОВА зазначив, що нині вже проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять – це працівники закладу. Чотирьом людям на місці надали першу медичну допомогу.

Зазначається, що через влучання російської авіабомби пошкоджений фасад будівлі, вікна та дах.

Ліквідація наслідків триває.

На Харківщині матір залишила малолітніх дітей вдома на дві доби та пішла до подруги

Додатково

Цього ж вечора 31 січня мер Харкова повідомив, що місто було атаковане безпілотниками "шахед", які, за попередніми даними, завдали удару по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.