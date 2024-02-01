Армія рф атакувала лікарню на Харківщині: рятувальники повідомили про 4 потерпілих та показали наслідки удару
Київ • УНН
За даними рятувальників, сьогодні ввечері в результаті ворожого удару керованої авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах. Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину - розміщено в інші заклади.
Армія рф вдарила по цивільній лікарні на Харківщині. У ДСНС повідомили про чотирьрх постраждалих та показали наслідки ворожої атаки, передає УНН.
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За даними рятувальників, сьогодні ввечері в результаті ворожого удару керованої авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах.
"... проведено евакуацію 38 людей, з яких 4 постраждалим на місці надали першу медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про евакуацію пацієнтів.
"Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину - розміщено в інші заклади. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом. Ліквідація наслідків російського терору триває", - повідомив голова ОВА.
Харківщина: росіяни скинули авіабомби на лікарню в селищі Великий Бурлук, є травмовані01.02.24, 00:05 • 33336 переглядiв