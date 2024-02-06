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рф вдарила по готелю на Харківщині: Врятовано двох жінок і чоловіка, але під завалами залишається одна людина

рф вдарила по готелю на Харківщині: Врятовано двох жінок і чоловіка, але під завалами залишається одна людина

Київ • УНН

 • 27472 перегляди

Одна людина залишається під завалами після того, як росія завдала удару по готелю в Золочеві. Рятувальники врятували двох жінок і чоловіка.

На Харківщині рф завдала удару по Золочеву Богодухівського району. Під завалами готелю перебуває одна людина. Вдалося врятувати 2 жінок та чоловіка. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

На Харківщині унаслідок атак окупантів був зруйнований триповерхових готелів у Золочеву Богодухівського району.

Попередньо під завалами готелю перебуває одна людина. До цього моменту вдалося врятувати трьох осіб: дві жінки та одного чоловіка.

Крім того, наслідком атаки було загоряння фасаду місцевого магазину.

Триває ліквідація наслідків ударів.

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