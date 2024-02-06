рф вдарила по готелю на Харківщині: Врятовано двох жінок і чоловіка, але під завалами залишається одна людина
Київ • УНН
Одна людина залишається під завалами після того, як росія завдала удару по готелю в Золочеві. Рятувальники врятували двох жінок і чоловіка.
На Харківщині рф завдала удару по Золочеву Богодухівського району. Під завалами готелю перебуває одна людина. Вдалося врятувати 2 жінок та чоловіка. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
На Харківщині унаслідок атак окупантів був зруйнований триповерхових готелів у Золочеву Богодухівського району.
Попередньо під завалами готелю перебуває одна людина. До цього моменту вдалося врятувати трьох осіб: дві жінки та одного чоловіка.
Крім того, наслідком атаки було загоряння фасаду місцевого магазину.
Триває ліквідація наслідків ударів.
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