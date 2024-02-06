Армія рф уночі знову атакувала житлові квартали Херсона
Київ • УНН
Російська армія вночі атакувала житлові квартали Херсона, спричинивши пожежу.
Херсон уночі зазнав чергового удару російських військ, ворог бив по житловій забудові, повідомив у вівторок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Пізно ввечері і вночі армія рф атакувала Корабельний район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Били росіяни винятково по житловій забудові
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За даними ДСНС, уночі армія рф знову атакувала житлові квартали Херсона, і від влучання боєприпасу загорілася господарча споруда, існувала загроза перекидання вогню на інші будівлі. Рятувальники швидко загасили пожежу, вказали у ДСНС.
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