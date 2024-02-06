Удар рф по Токаревке в Херсонской области унес жизнь человека, двое пострадавших в больнице - ОВА

Удар российских войск по Токаревке в Херсонской области сегодня утром унес жизнь человека, еще два человека ранены. Это сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"Стало известно о погибшем в результате утреннего российского обстрела Токаревки. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, 49 лет", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как отмечается, в результате этого вражеского удара ранения получили еще двое местных жителей. "Сейчас они находятся в больнице", - сказано в сообщении.

Напомним,

Ранее сообщалось, что в Токаревке были ранены два человека возле магазина из-за обстрела армии рф.