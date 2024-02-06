Ракетний удар рф по готелю на Харківщині: поранених жінок госпіталізовано, матір загиблого немовляти в хірургії - ОВА
Київ • УНН
Три поранені жінки, у тому числі мати, чий двомісячний син загинув в результаті ракетного удару по готелю в Золочеві, отримують медичну допомогу в лікарні.
Внаслідок ворожої ракетної атаки на Золочів, де під удар потрапив готель, троє поранених жінок перебувають у лікарні, у тому числі матір загиблої дитини - у хірургії, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Він вказав, що у результаті ворожих ракетних ударів по селищу Золочів травм зазнали три жінки.
Пацієнтки 39 та 28 років знаходяться в травматологічному відділенні із переламами кінцівок. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний. 21-річня жінка, мати загиблої дитини, у стані середньої важкості перебуває в хірургії
Наразі, з його слів, лікарі проводять усі необхідні обстеження та подальше лікування.
Ракетний удар рф по готелю на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик - ОВА06.02.24, 08:19 • 26734 перегляди