Ракетный удар рф по гостинице в Харьковской области: раненые женщины госпитализированы, мать погибшего младенца в хирургии - ОВА
Три раненые женщины, в том числе мать, чей двухмесячный сын погиб в результате ракетного удара по отелю в Золочеве, получают медицинскую помощь в больнице.
россияне ударили ракетой "Искандер" по поселку в Донецкой области: повреждена критическая инфраструктура
россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по поселку Ровно в Донецкой области, повредив критически важную инфраструктуру.
"Напряжение очень высокое": из-за внутриполитической борьбы законопроект о финансировании для Украины остается на грани провала
Законопроект о финансировании Украины и Израиля остается под угрозой провала из-за республиканских междоусобиц в США.
На юге воздушное преимущество остается за рф, но опасность уничтожения их самолетов очень высока - Гуменюк
россияне сохраняют преимущество в воздухе, но ищут новые рубежи запуска из-за высокого риска потерять самолеты из-за украинской обороны.
Продление военного положения и мобилизации прошло парламентский комитет - нардеп
Украинский парламентский комитет поддержал продление военного положения и всеобщей мобилизации.
Украинские военные укрепляют оборону северной границы: Наев рассказал о состоянии работ
Украинские военные продолжают обустраивать оборонительные рубежи и минировать территории на севере: на прошлой неделе было установлено более 3 500 противотанковых мин и вырыто 5 000 окопов вблизи российской границы.
С-400 в москве: "АТЕШ" обнаружил дислокацию дивизиона ПВО в столице рф
Украинские партизаны во время разведки обнаружили зенитно-ракетные комплексы С-400, развернутые в тимирязевском районе москвы.
СБУ разоблачила бывших и нынешних сотрудников украинских спецслужб, входивших в агентурную сеть фсб
Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации агентурной сети фсб, в которую входили бывшие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и внешней разведки, а также региональный сотрудник СБУ.
Гуменюк объяснила, что означает пауза между массированными атаками на юге
Общая пауза, которую враг выдерживает между массированными ракетными ударами, уже достаточно мощная и может свидетельствовать о подготовке к следующим атакам.
Страны "Группы семи" планируют ужесточить правила импорта российской нефти
Страны G7 ужесточат правила ограничения цен на импорт российской нефти, требуя от импортеров предоставлять подтверждение по каждому отдельному грузу, что он соответствует ценовым ограничениям, а не на период действия контрактов на транспортировку.