Ракетный удар рф по гостинице в Харьковской области: раненые женщины госпитализированы, мать погибшего младенца в хирургии - ОВА

В результате вражеской ракетной атаки на Золочев, где под удар попал отель, трое раненых женщин находятся в больнице, в том числе мать погибшего ребенка - в хирургии, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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Он указал, что в результате вражеских ракетных ударов по поселку Золочев травмы получили три женщины.

Пациентки 39 и 28 лет находятся в травматологическом отделении с переломами конечностей. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. 21-летняя женщина, мать погибшего ребенка, в состоянии средней тяжести находится в хирургии - сообщил Синегубов в соцсетях.

Сейчас, по его словам, врачи проводят все необходимые обследования и дальнейшее лечение.

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