Враг за эти сутки обстрелял 20 населенных пунктов на Харьковщине, 17 объектов гражданской инфраструктуры разрушены - глава ОВА

За эти сутки враг обстрелял 20 населенных пунктов Харьковщины. Разрушено около 17 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых - жилые дома. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"У нас было обстреляно за эти сутки около 20 населенных пунктов. Это фактически приграничье. Один из них это населенный пункт Золочев, где враг попал двумя ракетами С-300 по трехэтажному отелю. Разрушено около 17 объектов гражданской инфраструктуры. Среди них и жилые дома", - сказал Синегубов.

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Он напомнил, что в результате удара по отелю погиб двухмесячный мальчик, а также пострадали три женщины, которые сейчас находятся в больнице со средней степенью тяжести.

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