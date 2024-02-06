Харьковщина: прокуроры показали последствия обстрелов в Песчаном и Глушковке
В результате российского обстрела гражданских районов в Купянском районе была ранена 71-летняя женщина и повреждены несколько домов.
Миллионные сбережения, приличные зарплаты: как живут заместители мэра-соратника Гройсмана
Заместители городского головы Винницы задекларировали миллионные сбережения, многочисленные объекты недвижимости и высокие зарплаты, самая высокая из которых - почти 800 тыс. грн в год - у Сергея Тимощука.
В начале года НАПК выявило почти 30 коррупциогенных факторов среди 392 правовых актов правительства и законов
НАПК выявило коррупционные риски в законопроектах об изменениях в процедуры банкротства и либерализации рынка земли.
Кулеба завил, что вероятная отставка Залужного не повлияет на отношения с союзниками
Министр иностранных дел Украины заявил, что любые изменения в украинском правительстве или военном руководстве не повлияют на отношения с западными союзниками, поскольку они уважают полномочия президента назначать чиновников.
Правительство перечислило в бюджеты громад почти 4,5 миллиарда гривен на восстановление социальной и критической инфраструктуры - Шмыгаль
Правительство перечислило почти 4,5 миллиарда гривен местным бюджетам одиннадцати областей на программы восстановления социальной и критически важной инфраструктуры, поврежденной войной.
Дело о попытке отменить результаты выборов: в США разрешили судить Трампа
Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования в деле по обвинению в попытке отменить результаты выборов 2020 года.
Завтра Рада рассмотрит постановление об увольнении члена ЦИК Буглака
Украинский парламент рассмотрит вопрос об увольнении члена ЦИК Юрия Буглака. Мужчина является фигурантом журналистского расследования из-за того, что продолжал получать заработную плату, проживая в США, куда бежал еще до российского вторжения.
СБУ стоит за ликвидацией таких предателей Украины, как Кива и Татарский - источник
СБУ ликвидировала нескольких предателей и военных преступников на оккупированных украинских территориях и в России, в частности Илью Киву и Владлена Татарского.
Завтра глава МАГАТЭ планирует посетить оккупированную россиянами Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ посетит оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы оценить ее безопасность и укомплектованность персоналом.
Хакеры узнали, сколько может стоить производство "шахедов" в россии
Согласно документам 2022 года, россия намеревалась выпустить на своих мощностях по лицензии 6 тысяч иранских беспилотников в течение 2,5 лет. Общая цена контракта на производство, включая передачу технологий, оборудования, комплектующих, программного обеспечения, составляет 108,5 млрд рублей (1 млрд 750 млн долларов).