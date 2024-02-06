Харьковщина: прокуроры показали последствия обстрелов в Песчаном и Глушковке

На Харьковщине российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Купянской и Куриловской громад. Из-за этих атак в селе Песчаное травмирована местная жительница, и также изуродованы жилые дома, а в Глушковке кроме домов местных под удар попало еще и сельхозпредприятие. Об этом рассказали в пресс-службе Офиса Генпрокуратуры, передает УНН.

В результате вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры Купянщины травмирована мирная жительница - начато производство - заявили в ведомстве.

Детали

По данным следствия, 6 февраля около 9:00 российские военные обстреляли село Песчаное Купянского района. Из-за чего получила ранения местная жительница - 71-летняя женщина. Кроме того, в селе снарядами рашистов повреждены жилые дома.

По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.

Этим же утром оккупанты в очередной раз ударили по селу Глушковка, что в Куриловской общине. Из-за чего там загорелся автомобиль, и были повреждены шесть жилых домов.

Били по этому селу россияне и накануне вечером. 5 февраля, около 21:00 вооруженные силы рф из РСЗО попали по складским помещениям местного сельхозпредприятия. Поврежден был также и трактор аграриев.

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации. Правоохранители возбудили уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Враг обстрелял два населенных пункта на Харьковщине: разрушены школа и предприятие - Синегубов

Напомним

Ранее УНН сообщал со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, что за эти сутки враг обстрелял 20 населенных пунктов Харьковщины. Разрушено около 17 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых - жилые дома. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

В частности, удар российских войск по Токаревке в Херсонской области сегодня утром унес жизнь человека, еще два человека ранены.