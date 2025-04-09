Куриловка, Днепропетровская область

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28505 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг ударил по территории учебного заведения в Купянске: двое раненых

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Война • 7 октября, 14:00 • 15968 просмотра

Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

Российские войска атаковали Харьков ночью из С-300 и с помощью беспилотников, повредив здание районной администрации и жилой дом. За сутки из-за обстрелов рф в области 2 человека погибли и 9 получили ранения.

Война • 17 мая, 06:01 • 39231 просмотра

Оккупанты обстреляли Харьков и около 15 населенных пунктов области: есть погибшие и раненые

В результате российских обстрелов в Харьковской области погибли 2 мирных жителей, еще 3 получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура в около 15 населенных пунктах.

Война • 21 апреля, 07:22 • 71767 просмотра

На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар из-за вражеского обстрела - ГСЧС

В результате российских обстрелов в Куриловке Харьковской области возник масштабный пожар, который уничтожил 3 дома и хозяйственные постройки на площади более 600 квадратных метров.

Общество • 20 апреля, 22:40 • 29143 просмотра

Утром армия рф ударила ракетами С-300 по Харькову: попали в энергоинфраструктуру, повреждена квартира

Российская армия обстреляла ракетами С-300 энергетическую инфраструктуру Харькова, также повреждена квартира. За сутки из-за обстрелов рф в области три человека погибли, в том числе и 14-летняя девушка, еще четыре человека травмировались.

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По Харькову россияне накануне ударили УМБП Д-30, по области били КАБами и "Ланцетом", есть раненые - ОВА

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив жилые дома, предприятие, учебное заведение, кафе и ранив по меньшей мере 5 человек.

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Оккупанты за сутки ударили из С-300 и КАБами по Харьковщине: двое пострадавших

Российские войска обстреляли из минометов, артиллерии и ракетных комплексов С-300 около 15 населенных пунктов Харьковской области, повредив здания и ранив двух мирных жителей в Волчанске и Купянске.

Общество • 2 апреля, 05:39 • 29649 просмотра

Харьковщина: прокуратура показала село Куриловцы после российского обстрела

Российские оккупанты около 15:00 обстреляли из артиллерии село Куриловка Купянского района Харьковской области, повредив частные дома, но обошлось без жертв.

Война • 1 апреля, 17:51 • 26888 просмотра

Удар по Харьковщине: количество раненых возросло до двух

Одна женщина погибла и двое мужчин получили ранения в результате российского артиллерийского обстрела села Моначиновка в Харьковской области 28 марта 2024 года.

Война • 28 марта, 13:33 • 22680 просмотра

В Харькове количество раненых из-за вражеского удара возросло до 10

Десять человек были ранены и пятеро погибли в результате ракетного удара по Харькову 20 марта.

Война • 21 марта, 08:08 • 28670 просмотра

рф ночью массированно атаковала дронами объекты телеинфраструктуры Харьковщины - ОВА

Ночью россия осуществила массированную атаку беспилотников на телевизионную инфраструктуру в Харьковской области, а за сутки обстреляла около 15 населенных пунктов региона, повредив здания.

Война • 14 марта, 06:40 • 28569 просмотра

Армия рф утром снова ударила по Купянщине: прокуратура показала последствия

Российские войска обстреляли село в Купянском районе Харьковской области, повредив жилые дома и хозяйственные постройки, сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: погибла пожилая женщина

67-летняя женщина погибла во время обстрела российскими войсками села Куриловка на Харьковщине.

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На Харьковщине принудительно эвакуируют семьи с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад

Председатель Харьковской областной военной администрации объявил, что семьи с детьми, проживающие в 18 прифронтовых селах Великобурлукской и Ольховатской громад, будут принудительно эвакуированы из-за опасности от постоянных российских обстрелов.

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Ночью на Харьковщине сбили два российских "шахеда": МВД показало обломки дронов-камикадзе

в ночь на 27 февраля подразделения Национальной гвардии в Харьковской области ночью уничтожили два российских беспилотника-камикадзе. МВД показали обломки сбитых "шахедов"

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Из-за российских обстрелов на Харьковщине повреждены образовательное учреждение и фермерское хозяйство

В результате российских обстрелов в Харьковской области было повреждено учебное заведение в селе Довжик и фермерское хозяйство в селе Куриловка.

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Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА

Два гражданских зернохранилища в селе Песочин Харьковской области были поражены ночью российскими ракетами С-300.

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Удар рф по ферме в Харьковской области: двое работников погибли, еще двое ранены

Двое работников фермы погибли и еще двое получили ранения в результате обстрела российской артиллерией сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Харьковской области Украины.

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Оккупанты обстреляли ферму в Харьковской области, погиб работник

В результате российского обстрела погиб 55-летний работник фермы в селе Куриловка Харьковской области.

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В результате российского обстрела гражданских районов в Купянском районе была ранена 71-летняя женщина и повреждены несколько домов.

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