Куриловка, Днепропетровская область

В Харьковской области оккупанты обстреляли Купянск, ранив двух человек на территории учебного заведения. Также враг нанес удар по селу Куриловка, вызвав пожар травы.
Российские войска атаковали Харьков ночью из С-300 и с помощью беспилотников, повредив здание районной администрации и жилой дом. За сутки из-за обстрелов рф в области 2 человека погибли и 9 получили ранения.
В результате российских обстрелов в Харьковской области погибли 2 мирных жителей, еще 3 получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура в около 15 населенных пунктах.
В результате российских обстрелов в Куриловке Харьковской области возник масштабный пожар, который уничтожил 3 дома и хозяйственные постройки на площади более 600 квадратных метров.
Российская армия обстреляла ракетами С-300 энергетическую инфраструктуру Харькова, также повреждена квартира. За сутки из-за обстрелов рф в области три человека погибли, в том числе и 14-летняя девушка, еще четыре человека травмировались.
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив жилые дома, предприятие, учебное заведение, кафе и ранив по меньшей мере 5 человек.
Российские войска обстреляли из минометов, артиллерии и ракетных комплексов С-300 около 15 населенных пунктов Харьковской области, повредив здания и ранив двух мирных жителей в Волчанске и Купянске.
Российские оккупанты около 15:00 обстреляли из артиллерии село Куриловка Купянского района Харьковской области, повредив частные дома, но обошлось без жертв.
Одна женщина погибла и двое мужчин получили ранения в результате российского артиллерийского обстрела села Моначиновка в Харьковской области 28 марта 2024 года.
Десять человек были ранены и пятеро погибли в результате ракетного удара по Харькову 20 марта.
Ночью россия осуществила массированную атаку беспилотников на телевизионную инфраструктуру в Харьковской области, а за сутки обстреляла около 15 населенных пунктов региона, повредив здания.
Российские войска обстреляли село в Купянском районе Харьковской области, повредив жилые дома и хозяйственные постройки, сообщает Харьковская областная прокуратура.
67-летняя женщина погибла во время обстрела российскими войсками села Куриловка на Харьковщине.
Председатель Харьковской областной военной администрации объявил, что семьи с детьми, проживающие в 18 прифронтовых селах Великобурлукской и Ольховатской громад, будут принудительно эвакуированы из-за опасности от постоянных российских обстрелов.
в ночь на 27 февраля подразделения Национальной гвардии в Харьковской области ночью уничтожили два российских беспилотника-камикадзе. МВД показали обломки сбитых "шахедов"
В результате российских обстрелов в Харьковской области было повреждено учебное заведение в селе Довжик и фермерское хозяйство в селе Куриловка.
Два гражданских зернохранилища в селе Песочин Харьковской области были поражены ночью российскими ракетами С-300.
Двое работников фермы погибли и еще двое получили ранения в результате обстрела российской артиллерией сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Харьковской области Украины.
В результате российского обстрела погиб 55-летний работник фермы в селе Куриловка Харьковской области.
В результате российского обстрела гражданских районов в Купянском районе была ранена 71-летняя женщина и повреждены несколько домов.