Утром армия рф ударила ракетами С-300 по Харькову: попали в энергоинфраструктуру, повреждена квартира

Армия рф сегодня утром ударила ракетами С-300 по энергоинфраструктуре Харькова, также в результате атаки повреждена квартира. За минувшие сутки из-за обстрелов рф в области три человека погибли, в том числе и 14-летняя девушка, еще четыре человека травмировались. Об этом в четверг сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

11 апреля 05:10 г. Харьков состоялся ракетный обстрел С-300 по энергоинфраструктуре. В результате обстрела также повреждена квартира - написал Синегубов в Telegram.

В целом, по его словам, в течение суток артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка и др. Авиаударам подверглись н.п. Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка, Кругляковка, Малая Даниловка.

16:54 с. Ивашки Богодуховского района произошел минометный обстрел. Повреждены 2 частных дома, гараж.

13:55 с. Малая Даниловка Харьковского района было обстреляно КАБ. Повреждено общежитие учебного заведения.



13:50 в результате вражеского обстрела КАБ пгт Липцы Харьковского района повреждено помещение магазина, автобус. Среди травмированных: женщина 38 лет и 17-летний парень. Погибли две женщины 59 и 42 лет и 14-летняя девушка.



14:00 состоялся обстрел двумя КАБ г. Волчанск. Повреждены три частных дома, помещение больницы, помещение центра здоровья. Пациентов и медиков больницы эвакуировали раньше. Ранен 55-летний охранник ЦРБ.

12:00 в г. Волчанск в результате обстрела БПЛА поврежден автобус. Ранен 53-летний гражданский мужчина.



11:00 состоялся обстрел с. Нечволодовка Купянского района. Поврежден жилой дом.



10 апреля 9:20 с. Кругляковка Купянского района было под обстрелом КАБ. Повреждены 2 жилых дома.



Дополнение

Ранее Синегубов сообщал, что оккупанты нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харьков и области.

Из-за атаки рф на Харьковщине ввели аварийное отключение электроэнергии.