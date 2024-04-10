По Харькову россияне накануне ударили УМБП Д-30, по области били КАБами и "Ланцетом", есть раненые - ОВА

Российские войска за прошедшие сутки и сегодня ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Харьков - УМБП Д-30 и Боровую - КАБами, повредив жилые дома, предприятие, учебное заведение, кафе, ранив по меньшей мере 5 человек, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

9 апреля 14:58 в городе Харьков в результате обстрела УМБП Д-30 территории предприятия повреждено производственное здание и 4 автомобиля. Пострадали четыре человека, работники предприятия: женщина 33 лет и мужчины 27, 31 и 55 лет - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области: Казачья Лопань, Стрелечья, Лукьянцы и др. Авиаударам подверглись н.п. Харьков, Потихоново, Чайковка, Глубокое, Ивановка, Боровая. В частности:

▪️ 10 апреля 00:30 в результате обстрела села Гусаровка Изюмского района повреждено здание учебного заведения. Без пострадавших.

▪️ 22:30 в поселке Боровая Изюмского района в результате вражеского авиационного обстрела 2 КАБ повреждены 7 домов, здание двух кафе, гараж, автомобиль ЭМП, хозяйственные постройки. Без пострадавших.

▪️ 16:00 в селе Кучеровка Купянского района в результате вражеского обстрела РСЗО повреждены дом, хозяйственные постройки. Без пострадавших.

▪️ 15:00 в селе Куриловка Купянского района в результате вражеского обстрела РСЗО повреждены дома, ворота, забор. Без пострадавших.

▪️ 13:50 в результате обстрела РСЗО села Старица Чугуевского района поврежден частный дом. Ранен 63-летний мужчина.

▪️ 11:30 в селе Загрызово Изюмского района в результате вражеского обстрела БПЛА "Ланцет" повреждены 2 экскаватора. Без пострадавших.

▪️ 9 апреля 8:00 в селе Подолы Купянского района в результате вражеского обстрела РСЗО повреждены частный дом, гараж. Без пострадавших.

"За минувшие сутки на Купянском направлении украинские военные отбили 2 вражеские атаки в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка", - отметил Синегубов.

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