ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы

Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 14 ударных беспилотников россиян и две ракеты Х-59. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью 10 апреля враг атаковал 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда, двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Всего сбито 14 "шахедов" в Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, около 20.00 9 апреля уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу.

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