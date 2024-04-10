Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб
Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой
Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ
В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение
Всемирный день ягуара, Международный день булавки, День братьев и сестер. Что еще можно отметить 10 апреля
В Одессе прогремел взрыв
Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ
Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине
Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию
В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с Россией
Популярные
Оккупанты ударили ракетами по Одесской области, есть попадания
Парламентский Комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект о мобилизации
В ВСУ опровергли заявления, что оккупанты якобы зашли в село Роботино
Украина разработала план нового контрнаступления - Зеленский
10 апреля законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение Рады - нардеп
Публикации
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 17 авиационных ударов по российским войскам, целями которых были личный состав, вооружение, военная техника и зенитно-ракетные комплексы.
Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой
Байден резко раскритиковал действия Израиля в Газе и подход Нетаньяху, назвав ошибкой и неприемлемым то, что автомобили волонтерской помощи были атакованы беспилотниками, и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доступ к продовольствию и медикаментам.
Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ
Ллойд Остин, глава Пентагона, выступил против атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, посоветовав Украине сосредоточиться на ударах, которые имеют непосредственное влияние на войну.
В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение
В Черновцах уличные фонари и другое наружное освещение будут выключать с полуночи до 4 утра во время комендантского часа, начиная с 15 апреля, чтобы сэкономить средства из городского бюджета из-за российских атак на энергетический сектор Украины.
Всемирный день ягуара, Международный день булавки, День братьев и сестер. Что еще можно отметить 10 апреля
Сегодня, 10 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня ягуара. По оценкам ученых, сейчас в дикой природе насчитывается не более 150 тысяч особей ягуаров.
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе, Украина, произошел взрыв, вызвавший воздушную тревогу в регионе после того, как, по сообщениям, ракета была выпущена из Черного моря в сторону Одессы.
Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ
Швейцария планирует отказаться от нейтралитета и сотрудничать с союзниками по НАТО в случае российской агрессии для обеспечения своей обороны, приостановив нейтралитет и организовав совместную оборону с партнерами в случае нападения.
Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине
Зеленский раскритиковал "примитивный" мирный план Трампа по передаче украинских территорий России, заявив, что переговоры с Путиным сомнительны, а на кону стоят человеческие жизни.
Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию
Британия направила шесть истребителей в Румынию в рамках миссии НАТО.
В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с Россией
Штаб-квартира НАТО будет создана в Миккели, Финляндия, в 140 км от российской границы, для планирования учений и управления финскими и шведскими войсками в случае необходимости.