россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
mala-tokmachkaМалая Токмачка
donetsДонец
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
bilohiriaBilohiria
kozachya-lopanКозачья Лопань
khersonskaya-oblastХерсонская область
vuhledarУгледар
ternyТерны
chasiv-yarЧасов Яр
staromaiorskeСтаромайорское
beryslavБерислав
dneprДнепр (река)
ukrainaУкраина
kostiantynivkaКонстантиновка
bakhmutБахмут
kharkivХарьков
Эксклюзив
Демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации - источники
  •  6626 просмотра

Демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  56583 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  60301 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  61810 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  111780 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  109351 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137462 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129238 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165931 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130475 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Новости по теме
россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

  •  13997 просмотра
Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех

Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех

  •  17256 просмотра
В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

  •  16732 просмотра
На Сумщине энергетики попали под артиллерийский обстрел рф

На Сумщине энергетики попали под артиллерийский обстрел рф

  •  16035 просмотра
россияне обстреляли окрестности Славянска: ранены три человека

россияне обстреляли окрестности Славянска: ранены три человека

  •  16859 просмотра
Украина не имеет послов в 30 странах. В МИД обнародовали перечень

Украина не имеет послов в 30 странах. В МИД обнародовали перечень

  •  19117 просмотра
На Киевщине женщина попала под поезд, полиция расследует обстоятельства

На Киевщине женщина попала под поезд, полиция расследует обстоятельства

  •  17092 просмотра
Культура и медиа критически важны для государства: в Минкульте рассказали, сколько специалистов забронировал МКИП

Культура и медиа критически важны для государства: в Минкульте рассказали, сколько специалистов забронировал МКИП

  •  15256 просмотра
Грузия выиграла дело против россии в ЕСПЧ

Грузия выиграла дело против россии в ЕСПЧ

  •  14832 просмотра
Starfield установила уникальный рекорд по количеству игроков в 2023 году

Starfield установила уникальный рекорд по количеству игроков в 2023 году

  •  13784 просмотра

Популярные

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

  •  103325 просмотра
Бронирование работников культуры и медиа: в Минкульте ответили хейтерам

Бронирование работников культуры и медиа: в Минкульте ответили хейтерам

  •  36936 просмотра
Почти два десятка уничтоженной техники рф: в Минобороны показали неудачные штурмы оккупантов под Новомихайловкой

Почти два десятка уничтоженной техники рф: в Минобороны показали неудачные штурмы оккупантов под Новомихайловкой

  •  51787 просмотра
Офис Генпрокурора: известно о 54 украинских военнопленных, казненных российскими военными

Офис Генпрокурора: известно о 54 украинских военнопленных, казненных российскими военными

  •  51095 просмотра
В Харькове на фоне атак рф приоритетом будет децентрализация отопления на следующий сезон - мэр

В Харькове на фоне атак рф приоритетом будет децентрализация отопления на следующий сезон - мэр

  •  51109 просмотра

Публикации

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

  •  103325 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  329241 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  351805 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  410853 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  477906 просмотра

россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки противник провел атак обстрелов на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаясь при поддержке авиации прорвать украинскую линию обороны, но украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли потери российским войскам и технике.

Война •   •  13997 просмотра
россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех

Четыре человека пострадали - двое из которых госпитализированы, а двое отказались от лечения - в результате российской бомбардировки гражданских производственных объектов в Харькове.

Война •   •  17256 просмотра
Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех

В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

В Украине могут ввести единый электронный реестр для ведения личных дел учащихся, которые выехали и учатся за рубежом.

Общество •   •  16732 просмотра
В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

На Сумщине энергетики попали под артиллерийский обстрел рф

Бригада энергетиков "Сумыоблэнерго" попала под артиллерийский обстрел со стороны российской границы во время ремонта линии электропередач в селе Бачевск Шосткинского района, в результате чего был поврежден автомобиль, но никто не пострадал.

Война •   •  16035 просмотра
На Сумщине энергетики попали под артиллерийский обстрел рф

россияне обстреляли окрестности Славянска: ранены три человека

Сегодня днем под российским обстрелом оказались окрестности Славянска, что в Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили три человека.

Общество •   •  16859 просмотра
россияне обстреляли окрестности Славянска: ранены три человека

Украина не имеет послов в 30 странах. В МИД обнародовали перечень

Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла остается вакантной в 30 украинских посольствах в разных странах, в частности, в Великобритании, беларуси, Гане и других, сообщает департамент управления персоналом Министерства иностранных дел.

политика •   •  19117 просмотра
Украина не имеет послов в 30 странах. В МИД обнародовали перечень

На Киевщине женщина попала под поезд, полиция расследует обстоятельства

Женщина была смертельно травмирована пассажирским поездом "Львов-Харьков" вблизи станции Тарасовка Фастовского района Киевской области 9 апреля, когда она сидела на железнодорожных путях.

Общество •   •  17092 просмотра
На Киевщине женщина попала под поезд, полиция расследует обстоятельства

Культура и медиа критически важны для государства: в Минкульте рассказали, сколько специалистов забронировал МКИП

По представлению Минкульта от мобилизации забронировали менее двух тысяч специалистов, которые критически важны для работы предприятий. В МКИП отмечают, что культура и медиа критически важны государству в условиях войны.

Культура •   •  15256 просмотра
Культура и медиа критически важны для государства: в Минкульте рассказали, сколько специалистов забронировал МКИП

Грузия выиграла дело против россии в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека постановил, что россия нарушила многочисленные права человека в Грузии после конфликта 2008 года, включая право на жизнь, запрет бесчеловечного обращения, право на свободу, уважение частной жизни, права собственности, право на образование и свободу передвижения.

Новости Мира •   •  14832 просмотра
Грузия выиграла дело против россии в ЕСПЧ

Starfield установила уникальный рекорд по количеству игроков в 2023 году

Starfield стала единственной однопользовательской игрой, вошедшей в десятку лучших игр по количеству среднемесячных активных пользователей (MAU) в 2023 году на PlayStation, Xbox и PC.

Общество •   •  13784 просмотра
Starfield установила уникальный рекорд по количеству игроков в 2023 году