россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

В течение суток, 9 апреля, на фронте зафиксировано 66 боевых столкновений. Больше всего атак враг провел на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Там россияне при поддержке авиации пытались прорвать линию обороны ВСУ. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В общем, враг нанес 7 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры - заявили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Потихоново Харьковской области и города Харьков. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Карповичи, Семеновка, Янжуловка Черниговской области; Искрисковщина, Фотовиж, Бачевск Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечья, Лукьянцы Харьковской области.

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На Купянском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Андреевка Луганской области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово Луганской области; Ямполовка, Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Терны¸ Ямполовка, Торское, Заречное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Роздоловка, Часов Яр, Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спирное, Константиновка, Белая Гора, Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 6 атак в районе населенного пункта Уманское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Семеновка, Новобахмутовка, Бердичи, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, восточнее Водяного, Урожайное где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

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На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена 1 атака на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Берислав, Ивановка, Крынки, Новотягинка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 3 средствам противовоздушной обороны оккупантов - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

В Министерстве обороны Украины заявили, что с начала полномасштабного российского вторжения украинские военные сбили более девяти тысяч вражеских беспилотников.