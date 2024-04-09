Британская разведка: рф теряет мощные ракеты из-за неисправностей в их производстве

У россии возникли проблемы с производством ракет воздушного базирования AS-23a KODIAK, которыми она бьет по украинским объектам энергетической инфраструктуры, говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В отчете отмечается, что на фотографиях из открытых источников от 31 марта 2024 года видны обломки ракеты, упавшие в поле в саратовской области, на юге россии. Изначально считалось, что это части возможного украинского БПЛА, но после более тщательного стало понятно, что обломки, скорее всего, являются фрагментами российской крылатой ракеты воздушного базирования AS-23a KODIAK (так в НАТО обозначают ракеты Х-101, Х-102 - ред.)

Как считают в британской разведке, весьма вероятно, что обломки были получены в результате неисправности ракеты KODIAK, которая была запущена в сторону Украины ранее тем утром.

В Минобороны Британии отмечают, что саратовская область рф является известным местом запуска российских бомбардировщиков дальней авиации. В частности, на энгельсском аэродроме базируется несколько самолетов.

АС-23а KODIAK- лучший российский высокоточный управляемый боеприпас, дальность действия которого составляет около 4 000 км. Он широко использовался против Украины, в последнее время - по объектам энергетической инфраструктуры по всей стране - говорится в отчете британской разведки.

Как считают в Минобороны Британии, весьма вероятная "неисправность такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, на которые, вероятно, повлияли санкции и поспешность в удовлетворении потребностей войны".

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