Информация от экспертов учитывается при отражении вражеских воздушных атак - Евлаш

Результаты исследований экспертами обломков вражеских дронов позволяют силам ПВО более эффективно отражать воздушные атаки. Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает УНН.

Детали

По его словам, важную роль играет полученная от экспертов информация о тактико-технических характеристиках вражеских "Шахедов".

"У нас есть специальные службы, которые занимаются - научно-исследовательский экспертный центр, который непосредственно занимается изучением обломков и самих средств воздушного нападения противника. Информацию, которую мы получаем, можем использовать с учетом этих тактико-технических характеристик, которые несет то или иное средство для того, чтобы уже с учетом этой информации отражать эти воздушные атаки", - отметил Евлаш.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что для ударов по Украине использует ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shaheed 136", части и обломки которых имеют маркировку серии "Ы" - переходная версия оружия, которая, вероятно, собрана уже на территории россии.

По его словам, в этих беспилотниках были обнаружены компоненты иностранного производства, а на внутренней части корпуса БПЛА россияне начали оставлять подписи.

"Инновацией" россиян стали подписи на элементах "Shaheed 136". В буквальном смысле можем считать, что это своеобразный отчет ответственного лица за подготовку сборки определенной части дрона. "Упаковщики" оставляют свои "автографы" на внутренней части корпуса беспилотника. Искренне надеемся, что такая "современная" технология в конце концов поможет быстрее идентифицировать и привлечь российских преступников к ответственности", - отметил Александр Рувин.