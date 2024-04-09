Враг наносит авиационные удары по селам на Луганщине где еще остается местное население - Лысогор

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  24016 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  38768 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  122268 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  120851 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  164441 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  129420 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  205826 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193119 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182915 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152922 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  385186 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  453031 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  450646 просмотра

Враг наносит авиационные удары по селам на Луганщине где еще остается местное население - Лысогор

Оккупанты наносят авиаудары по селам Луганской области, где еще осталось местное население, в частности по Стельмаховке, Макеевке и Серебрянскому лесу.

Война •   •  12250 просмотра
Враг наносит авиационные удары по селам на Луганщине где еще остается местное население - Лысогор

россия распространяет в США дезинформацию об Украине через сеть троллей, нацелившись на помощь - WP

россия распространяет дезинформацию об Украине в США через сеть троллей, чтобы подорвать общественную поддержку американской помощи Украине, согласно внутренним документам кремля, полученным европейской разведкой.

Война •   •  13379 просмотра
россия распространяет в США дезинформацию об Украине через сеть троллей, нацелившись на помощь - WP

Курс валют на 9 апреля: гривна девальвировала на 14 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9882 UAH/USD, девальвировав ее на 14 копеек.

Экономика •   •  12071 просмотра
Курс валют на 9 апреля: гривна девальвировала на 14 копеек

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Украинцы выражали недовольство налоговой политикой в стране и с сарказмом предлагали новые налоги вроде на воздух, плохую погоду, сон и даже налог на сам налог.

Экономика •   •  38768 просмотра
Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

В Греции уже зафиксировали 70 лесных пожаров

В Ларисе, Греция, вспыхнул лесной пожар, по всей стране зарегистрировано 70 пожаров, 57 локализованы и 13 продолжаются, причины которых выясняются.

Криминал и ЧП •   •  10720 просмотра
В Греции уже зафиксировали 70 лесных пожаров

россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: прозвучало более 50 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли две общины в Сумской области, зафиксировано более 50 взрывов.

Общество •   •  13737 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: прозвучало более 50 взрывов

Ночью БПЛА атаковали учебный авиационный центр в воронежской области - росСМИ

Два БПЛА атаковали и повредили борисоглебский авиационный учебный центр в воронежской области россии.

Новости Мира •   •  12468 просмотра
Ночью БПЛА атаковали учебный авиационный центр в воронежской области - росСМИ

ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

ЕС согласился продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 года, одновременно усилив защитные меры для чувствительных сельскохозяйственных продуктов, таких как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.

Экономика •   •  15096 просмотра
ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате удара по Волчанску пострадал 64-летний мужчина.

Война •   •  14368 просмотра
Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина

В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье, Украина, произошел взрыв после предупреждений о потенциальной атаке баллистических ракет с востока.

Война •   •  15104 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв