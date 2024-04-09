Оккупанты наносят авиационные удары по Стельмаховке, Макеевке, Серебрянскому лесу на Луганщине, в этих селах еще остается местное население. Об этом сообщает начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Авиационные удары захватчиками нанесены по Стельмаховке, Макеевке, Серебрянскому лесу. Кроме того, в сторону Макеевки открывался огонь из стольной артиллерии, по Невскому - из минометов. От обстрелов из реактивной системы залпового огня пострадала Новолюбовка. Замечу, что в этих трех селах еще остается местное население, говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в последнее время россияне приостановили наступательные действия на Купянском направлении. Впрочем, давление на Белогоровку противник не уменьшает - атакует эту местность ежедневно.

Дополнение

Сообщается, что еще с 5 октября 2022 года россияне заявляли об отмене таможенного контроля между так называемой "лнр" и территорией рф. Но в течение этого времени поступали многочисленные жалобы относительно длинных очередей, которые образовывались на государственной границе из-за усиления проверок. То есть никакого упрощения не произошло.

Из недавних случаев - проверка двух семей, которые планировали выехать в Ростов. Их осматривали в течение дня, обыскивали багаж, устраивали беседы, пока не задержали. Первую из них отпустили через 10 суток, не позволив попасть на территорию РФ. Вторая семья после задержания перестала выходить на связь, - подчеркнул Лысогор.

Перед более чем 2,5 тысячами работников бюджетных учреждений, которые подчиняются Антрацитовскому округу так называемой "лнр", накопилась многомиллионная задолженность по выплате заработной платы.

Первые невыплаты произошли еще в 2022 году. И эти дыры местные коллаборационисты до сих пор не могут закрыть, из-за, как они говорят, "отсутствия финансирования".

Напомним

На оккупированных территориях Луганской области мужчин в Рубежном заставляют ежемесячно являться в военный комиссариат, в "народной милиции лнр" увеличился уровень самоубийств, а освобожденная Макеевка и Невское находятся под российскими обстрелами.