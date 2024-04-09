Почти два десятка уничтоженной техники рф: в Минобороны показали неудачные штурмы оккупантов под Новомихайловкой

За последние несколько дней, бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили почти два десятка российской техники под Новомихайловкой, что в Донецкой области. Об этом сообщили в Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что оккупанты продолжают "смертницкие штурмы" в Донецкой области.

Под Новомихайловкой оккупанты продолжают устраивать смертницкие штурмы. За последние три дня бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили в этом районе 18 единиц российской бронетехники - говорится в заметке.

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Напомним

Согласно данным генерального штаба, за минувшие сутки, 8 апреля, на фронте произошло 56 боевых столкновений. Больше всего атак оккупанты провели на Бахмутском и Новопавловском направлениях.