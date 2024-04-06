Украинские десантники отбили, вероятно, одну из самых массированных атак на Авдеевском направлении - Генштаб

На днях бойцы Сил обороны отбили одну из самых массированных атак рф на Авдеевском направлении. На позиции ВСУ пытались зайти 36 танков и 11 БМП российских оккупантов. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Детали

В ведомстве отмечают, что противник не оставляет попыток и в дальнейшем штурмовать позиции десантников. Также не утихают артиллерийские обстрелы, задействовано немалое количество беспилотных летательных аппаратов различных типов, и, конечно, общевойсковые подразделения.

Сичеславские десантники сегодня успешно отбили 11 атак противника и уничтожили 16 единиц вражеской техники. Воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады продолжают вести ожесточенные боевые действия на Авдеевском направлении. Бои продолжаются. Ситуация остается напряженной, но десантники дают достойный отпор и сдерживают нашествие российских оккупантов - заявили в Генштабе.

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Также в ведомстве рассказали, что на днях оккупанты совершили одну из самых массированных попыток штурмовать украинскую линию обороны на Авдеевском направлении.

В частности, для прорыва нашей обороны использовали танки, в частности, самую современную модель Т-90 и боевые машины пехоты. Однако десантники дали мощный отпор врагу.

В течение последних нескольких дней состоялась, пожалуй, самая массовая попытка прорвать оборону на конкретном участке фронта (...) Так, 29 марта на украинские позиции пытались зайти 36 танков и 11 БМП. Сичеславцы уничтожили 15 танков, среди которых один Т90 и 8 БМП. Впоследствии 30 марта россияне атаковали 4 танками и двумя БМП. Три танка уничтожены, также - обе машины пехоты. 31 марта в атаку пошли 6 российских танков и 3 БМП, которые в полном составе были выведены из строя. Танки и БМП противника были уничтожены с помощью противотанковых средств и огнем наших бронегрупп, экипажи которых выезжали для стрельбы на прямое наведение - рассказали в Генеральном штабе.

Там подчеркнули, что сичеславские десантники показали слаженную работу на всех уровнях, что дало результат - много сожженной вражеской техники, ликвидированного личного состава противника, как убитыми, так и пленными.

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Напомним

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