Генштаб: россияне наступали в пятницу 72 раза, больше всего на Авдеевском и Херсонском направлениях

72 боевых столкновения состоялось в течение суток на украинском фронте. Россияне наступали на шести направлениях. Активнее всего на Авдеевском, Бахмутском, Новопавловском и Херсонском. О текущей ситуации на поле боя рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 72 боевых столкновения. В общем, враг нанес 10 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - говорится в вечернем отчете Генштаба ВСУ.

Детали

На Лиманском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника возле Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники выдержали 10 вражеских штурмов. По данным Генштаба россияне пытались улучшить тактическое положение у Андреевки, Зеленополья, Клещеевки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг наступал при поддержке авиации, пытаясь таким образом выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наши защитники выдержали 18 атак вблизи Бердичев, Уманского, Яснобродовки и Первомайского Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Константиновки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты также под прикрытием авиации безуспешно штурмуют, чтобы прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении в течение суток россияне атаковали один раз у Старомайорского Донецкой области. Поддержка авиации их операции успешности не обеспечила.

На Херсонском направлении враг стремится выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Россияне 14 раз атаковали позиции наших войск возле Крынков Херсонской области.

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Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по позициям россиян, и уничтожила один ЗРК противника. А бойцы из подразделений ракетных войск и артиллерии поразили вражеский пункт управления, 2 машины ПВО противника, одну артсистему, пункт управления БпЛА россиян и в придачу еще два района сосредоточения вооружения и военной техники врага.